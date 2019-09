Η θεωρία της Κοίλης Γης και πώς σχετίζεται με την Ελλάδα

Ήταν το 1864 όταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φαντασία, κάποιος Ιούλιος Βερν, θα έγραφε το «Ταξίδι στο κέντρο της Γης», το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας με αυτόν τον καθηγητή ορυκτολογίας που φτάνει στο κέντρο του πλανήτη από τον κρατήρα ενός ηφαιστείου στην Ισλανδία.

Προφητικός ως συγγραφέας ο μεγάλος γάλλος οραματιστής, έχουν επαληθευτεί τόσα και τόσα τρελά σενάριά του, γιατί όχι κι αυτό λοιπόν;

Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έχει επιβεβαιωθεί κι αυτό! Όχι στ’ αλήθεια φυσικά, αλλά στο μυαλό των συνωμοσιολόγων που έχουν καταφέρει να σκαρώσουν κάτι ακόμα καλύτερο και από την αχαλίνωτη φαντασία του πρωτοπόρου Βερν.

Μια Κούφια Γη δηλαδή με έναν Μαύρο Ήλιο στο εσωτερικό της και στρατιές από Βριλ να κατοικούν στα έγκατά της. Βριλ που στα δικά μας πράγματα γίνονται δημότες Βριλησσίων, κάτω από τα Βριλήσσια, εννοείται, δημιουργώντας ένα κράμα συνωμοσίας που πατά λίγο στην επιστήμη, λίγο στην παράδοση και σαφώς περισσότερο στο γεγονός ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά από όλα αυτά.

Τι είναι η Κοίλη Γη; Αν δεν το έχετε ακούσει ποτέ, κομματάκι δύσκολο είναι η αλήθεια, πρόκειται για μια «επιβεβαιωμένη θεωρία», όπως θέλουν οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις του ελληνικού ίντερνετ γι’ αυτή, κατά την οποία η Γη είναι κούφια. Και διαμπερής στο εσωτερικό της, καθώς επικοινωνεί με την επιφάνεια μέσω των δύο Πόλων αλλά και με τόσες και τόσες βαθιές σπηλιές.

Εκεί, στα έγκατα του πλανήτη, υπάρχουν στεριές και νερά, ατμόσφαιρα και ήλιος, βουνά και ήπειροι που κατοικούνται από όντα μη ανθρώπινα. Άλλοτε «Κοίλη», άλλοτε «Κούφια» και άλλοτε «Εσωτερική», αυτή η Γη είναι ένας κόσμος τρομακτικός, ένας κόσμος σκοτεινών δυνάμεων που τόσο προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση οι Ναζί, αλλά και κάθε παραστρατιωτική και μυστικιστική ομάδα που σέβεται τον εαυτό της.

Ό,τι συμβαίνει εκεί, καλύτερα να μη φτάσει ποτέ στα αυτιά του αμύητου, του απροετοίμαστου να διαχειριστεί τέτοιες αφανέρωτες αλήθειες…

Πώς ξεκίνησαν όλα

Από τους Αρχαίους Έλληνες! Εντάξει, και μια σειρά ακόμα από αρχαίους λαούς που τοποθετούσαν στο κέντρο του πλανήτη βασίλεια νεκρών ή άλλες σφαίρες του νοητού. Για τους προγόνους μας εκεί ήταν ο Άδης, για τον εβραϊκό μυστικισμό ο τόπος όπου κρίνονταν οι θνητές ψυχές, για τους λαούς του ευρωπαϊκού Βορρά ένας από τους 9 κόσμους κ.ο.κ. Μόνο που αυτές οι πρώιμες αντιλήψεις των πολιτισμών της αρχαιότητας είχαν μυθολογική ή μεταφορική καταγωγή.

Έτσι πέρασε στα χρονοντούλαπα της Ιστορίας η υπόθεση της κούφιας Γης μέχρι να έρθει στα τέλη του 17ου αιώνα ο Έντμουντ Χάλεϊ, ο διαπρεπής αστρονόμος του κομήτη ναι, να ισχυριστεί πως η Γη είναι κούφια στο εσωτερικό της.

Επιστήμονας ήταν ο φοβερός Βρετανός, δεν τον ένοιαζε να πει άλλα πράγματα (παρά να εξηγήσει την παραδοξότητα των λανθασμένων τιμών του Ισαάκ Νεύτωνα για την πυκνότητα της Γης), η υπόθεσή του το 1692 άφησε ωστόσο βαριά κληρονομιά. Ακόμα τον επικαλούνται οι συνωμοσιολόγοι ως τη Νο 1 απόδειξη της θεωρίας της Κοίλης Γης.

Ο Χάλεϊ απέδιδε μέχρι και το Βόρειο Σέλας στην ύπαρξη αυτού του πελώριου κενού στο κέντρο του πλανήτη, λέγοντας πως προερχόταν από τη διαρροή της φωτεινής ατμόσφαιρας της Κοίλης Γης. Ακόμα και ο σπουδαίος ελβετός μαθηματικός Λέοναρντ Όιλερ εμφανιζόταν να πίστευε κάτι αντίστοιχο, αν και αυτές οι δοξασίες κατέπεσαν από τα μέσα του 18ου αιώνα ακόμα, όσο η επιστήμη αποκτούσε ολοένα και περισσότερες γνώσεις και όσοι προσπαθούσαν να αποδείξουν τις πεποιθήσεις του Χάλεϊ αποτύγχαναν παταγωδώς.

Όσο για την κοινότητα των Βριλ, κι αυτή γεννήθηκε από ένα γραπτό, ένα μυθιστόρημα αυτή τη φορά. Ναι, όλη η θεωρία και τα παρακλάδια της πατά πάνω στο πόνημα του βρετανού συγγραφέα και πολιτικού Edward Bulwer-Lytton «The Coming Race» του 1871. Το οποίο όταν επανεκδόθηκε είχε και αυτό το Βριλ στον τίτλο («Vril, the Power of the Coming Race»).

Βριλ ήταν τόσο η εξελιγμένη φυλή των υποχθόνιων όσο και η σκοτεινή ενέργειά της, κάτι που άρεσε πολύ στους θεοσοφιστές (όπως την περιβόητη Ρωσίδα Έλενα Μπλαβάτσκι) και μετέτρεψαν τους Βριλ σε αποκρυφιστική αλήθεια εκεί στα μέσα-τέλη του 19ου αιώνα.

Η φυλή των υπερανθρώπων της Κοίλης Γης μπλέχτηκε κατόπιν με εξωγήινους, Βίκινγκ και Ναζί, συνθέτοντας έναν εννοιολογικό αχταρμά που πρέπει να θέλεις πολύ να πιστέψεις. Πολύ όμως.

Τι κι αν η γεωλογία μάς λέει πως ο μανδύας και ο πυρήνας της γεώσφαιρας είναι ένα ασφυκτικό κράμα μάγματος και διάπυρων πετρωμάτων που δεν αφήνουν περιθώρια για κενά; Τι κι αν οι θερμοκρασίες εκεί σκαρφαλώνουν στους 3.677 βαθμούς Κελσίου; Τι κι αν ο υπόγειος ωκεανός που φαντάστηκε ο Βερν υπάρχει μεν, αλλά είναι ένας πυρακτωμένος ωκεανός λιωμένου σιδήρου και νικελίου;

Παρά το γεγονός ότι επιστημονικά η υπόθεση της Κούφιας Γης κατέπεσε ως τα μέσα του 19ου αιώνα και κανείς δεν τη συζητούσε πια σοβαρά, ανέλαβαν δράση οι συνωμοσιολόγοι. Με αιχμή του δόρατος την ψευδο-επιστήμη, οι Αμερικανοί John Cleves Symmes Jr και Jeremiah N. Reynolds διέδωσαν και προπαγάνδισαν την ύπαρξή της, δίνοντάς της το φιλί της αθανασίας.

Τι ήταν αυτοί; Ο ένας ήταν ένας βετεράνος αξιωματικός του στρατού και αποτυχημένος έμπορος κατόπιν και ο άλλος μικροεκδότης εφημερίδας και εξερευνητής, που έλεγε πως είχε δει με τα μάτια του τις πύλες εισόδου στον μέσα κόσμο. Δεν τις είχε δει ποτέ.

Παρά το γεγονός ότι ακόμη και τότε οι απόψεις τους αντιμετωπίζονταν με χλεύη, ο Symmes κατάφερε να φτάσει η ιδέα του για μια εξερευνητική αποστολή στους Πόλους ως το Κογκρέσο. Οι εθνοπατέρες των ΗΠΑ την καταψήφισαν βεβαίως κι εκείνος πέθανε με τον καημό το 1849 που ένα τέτοιο ταξίδι στο κέντρο της Γης δεν έγινε ποτέ.

Η ιδέα του δεν θα πέθαινε ωστόσο. Πλήθος αποκρυφιστών και θεοσοφιστών τη μετέτρεψαν σε ρυθμιστικό άρθρο πίστης στις μυστικιστικές τους σέχτες και ακόμα και ο Χίτλερ εκεί κατέφυγε όταν κοντοζύγωναν στο Βερολίνο οι Σύμμαχοι! «Οι Γερμανοί κατάφεραν να διαφύγουν στην Κοίλη Γη. Είχαν κάνει μια συμφωνία με τους ανθρώπους της Κοίλης Γης», μας λέει ένας από τους ξακουστούς σύγχρονους προπαγανδιστές της θεωρίας…

Βρέθηκε η Κοίλη Γη;

Σχετικά πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2019, μια είδηση τράνταξε συθέμελα ένα καλό κομμάτι του ελληνικού συνωμοσιολογικού ίντερνετ: «Η Κοίλη Γη υπάρχει!» έγραφαν και ξανάγραφαν ένα σωρό ιστοσελίδες, ακολουθούμενο από τη μόνιμη επωδό «Οι επιστήμονες ανακάλυψαν βουνά ψηλότερα από το Έβερεστ σε βάθος 660 χιλιομέτρων».

Το σχετικό δημοσίευμα πατούσε πάνω σε μια επιστημονική σεισμολογική μελέτη, δημοσιευμένη στην έγκριτη επιθεώρηση «Science», η οποία ανακάλυψε σημαντικές γεωλογικές ανωμαλίες στο εσωτερικό της Γης, φτάνοντας ακόμα και σε βάθος 660 χιλιομέτρων.

Η επιστήμη δεν είπε ποτέ πως η μελέτη ανέτρεψε όσα πιστεύει για τον μανδύα και τον πυρήνα του πλανήτη μας. Είπε απλώς πως τα νέα δεδομένα θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόησή μας για τον σχηματισμό και την εξέλιξη της μορφολογίας του πλανήτη.

Αυτό έλεγε απλώς η περιβόητη μελέτη που χρησιμοποιούν πια ως Ευαγγέλιο οι συνωμοσιολόγοι για να «αποδείξουν» πως ακόμα και η επιστήμη πιστεύει στην ύπαρξη της Κούφιας Γης.

Κούφια Γη και… Βριλ

Ποιοι ζούνε όμως στον εσωτερικό αυτό παράδεισο του πλανήτη μας; Μια κοινότητα παντοδύναμων ανθρωποειδών, εξωγήινων, ερπετόμορφων, ακόμα και γιγάντων, σύμφωνα με ποιον θα ρωτήσεις. Άλλοτε απόγονοι αρχαίων λαών και άλλοτε υβρίδια δημοφιλών σεναρίων γι’ αγρίους, οι Βριλ είναι πάντα φιλειρηνικοί και εξελιγμένοι πέρα από κάθε επίγεια φαντασία.

«Έχουν εξωγήινη τεχνολογία», «ζουν εκατοντάδες χρόνια χωρίς να αρρωσταίνουν» και τέτοια πράγματα μαθαίνουμε για την ανώτερη αυτή φυλή που θα μπορούσε να μας αφανίσει αν ήθελε, δεν θέλει όμως, καθώς είναι καλοκάγαθοι πνευματικοί ηγέτες σε όσους είναι πρόθυμοι να ακούσουν.

Τέτοια μυθεύματα έγιναν ανάρπαστα στους κόλπους του νεότερου μυστικισμού, στους Ροδόσταυρους κυρίως, και λέγεται πως τα απολάμβανε πολύ ακόμα και ο Τζορτζ Μπέρνταρντ Σο!

Έτσι κάπως γεννήθηκε και η Εταιρία των Βριλ, μια μυστικιστική αδερφότητα στο προ-ναζιστικό Βερολίνο, ένας ακόμα πιο κλειστός κύκλος στην καρδιά της Εταιρίας της Θούλης. Όλες οι φιλολογίες για τις περιβόητες έρευνες των Ναζί στους Πόλους για τους Βριλ έλκουν την καταγωγή τους από το γεγονός αυτό…

Οι Βριλ στην Ελλάδα

Οι έλληνες υποχθόνιοι κατοικούν στους πρόποδες της Πεντέλης και δεν πρέπει να συγχέονται με τους άλλους Βριλ. Αυτοί είναι αρχαίος ανθρώπινος πολιτισμός και όχι πράσινοι σαυρόμορφοι Κρόνιοι! Ή μήπως και όχι;

Η υπόγεια Αθήνα και τα αφανέρωτα μυστικά της παρέχει εδώ το προνομιακό έδαφος για την ανάπτυξη μιας ελληνικής θεωρίας συνωμοσίας που συνδέεται άμεσα με την Κοίλη (Κούφια εδώ) Γη. Μια φυλή λοιπόν με ιδιαίτερες φυσικές ικανότητες κάτω από τα Βριλήσσια, φωλιασμένη μέσα στην Πεντέλη, που έλκει την καταγωγή της από τους Τιτάνες.

Εδώ είναι οι χθόνιοι Βριλ της Αθήνας αυτοί που έδωσαν το όνομά τους στη μυστική γερμανική αδερφότητα που τόσο τους αναζήτησε, φτάνοντας ως τον Βόρειο Πόλο. Ενώ ήταν κάτω από τα πόδια τους, στην κατεχόμενη από τους Ναζί Αθήνα.

Με αυτούς τους Βριλ μπορείς να έρθεις σε επαφή αν θέλεις, όπως θα σας πληροφορήσει το ελληνικό ίντερνετ με μια πρόχειρη αναζήτηση, φτάνει να «γνωριστείς με το βουνό για αρκετό καιρό, να αποκωδικοποιηθούν οι προθέσεις σου και τότε ίσως μάθεις κάτι περισσότερο».

Έλκοντας προφανώς στοιχεία από τη λαογραφία των καλικαντζάρων, οι έλληνες «ερευνητές» έχουν γράψει πολύ για τους εσωγήινους Βριλ, μία μόνο φυλή κατ’ αυτούς από όσες κατοικούν στα έγκατα της Γης.

Τι σχέση έχουν οι σκοτεινοί Βριλ και η μαγική ενεργειακή δύναμή τους με τους Βριλ των Βριλησσίων, αυτό το ξέρουν αποκλειστικά όσοι ασχολούνται με τέτοια θέματα. Και συχνά-πυκνά ούτε κι αυτοί, μιας και τα μπουρδουκλώνουν στην πορεία. Η μόνη πραγματικότητα σε όλα αυτά, η Εταιρία των Βριλ, η γερμανική αδελφότητα εντός της Θούλης (μέλος της οποίας ήταν και ο Χίτλερ) που είπαμε πριν πως συνδύαζε ανατολικό και δυτικό αποκρυφισμό και ονειρευόταν τον γερμανικό μεγαλοϊδεατισμό.

Βριλ, Έλληνες και ξένοι, και Κοίλη Γη απαρτίζουν ένα έξαλλο ανάγνωσμα που μπλέκει κυριολεκτικά τα πάντα, από αρχαίους Έλληνες και Αιγύπτιους μέχρι προαιώνιες διαπλανητικές μάχες, ερπετάνθρωπους, Κρόνιους, Δρακονιανούς και ό,τι πιο τρελό σκέφτηκε ποτέ ανθρώπου νους.

Στα «ψιλά» της ιστορίας μας, αυτή η εξερευνητική αποστολή που σκάρωναν οι θιασώτες της Κοίλης Γης ως τον Βόρειο Πόλο, μιας και αυτοί ήξεραν υποτίθεται τις πύλες εισόδου για τον κάτω κόσμο.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ως και τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 2010, τα γνωστότερα ονόματα της θεωρίας της Κούφιας Γης έστηναν την «Εκστρατεία του Βορείου Πόλου για την Εσωτερική Γη». Μια σειρά από τραγικές απώλειες ωστόσο και ανυπέρβλητα εμπόδια τόσο στα μέλη της αποστολής όσο και τους χρηματοδότες τους, αναποδιές που είχαν να κάνουν από καρκίνους μέχρι και θύματα αεροπορικών δυστυχημάτων, ματαίωσαν τελικά το περιβόητο ταξίδι.

Μήπως όλες αυτές οι συμφορές στην απόπειρα επαλήθευσης της Κοίλης Γης δεν ήταν καθόλου τυχαίες; Οι ίδιοι έτσι πιστεύουν πάντως, πως όλα ήταν έργο του παγκόσμιου κεφαλαίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που έχει όσο να πεις σχέσεις με τους κατοίκους της έσω Γης.

Οι ισχυροί των κόσμων πάντα συνδέονται εξάλλου…