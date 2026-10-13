ΡΟΗ LIVE
Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από την Αθήνα
Ενέργεια και πολιτική σταθερότητα στο επίκεντρο – Τα μέτρα στήριξης και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης
Η Ρωσία ανακοίνωσε ενεργειακά έσοδα 320 δισ. δολαρίων από την ΕΕ παρά τις κυρώσεις
«Βροχοθύελλες» τις επόμενες 48 ώρες – Ποιες περιοχές θα κινδυνεύσουν και πότε αναμένεται ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα
Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από την Αθήνα
Ενέργεια και πολιτική σταθερότητα στο επίκεντρο – Τα μέτρα στήριξης και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης
Η Ρωσία ανακοίνωσε ενεργειακά έσοδα 320 δισ. δολαρίων από την ΕΕ παρά τις κυρώσεις
«Βροχοθύελλες» τις επόμενες 48 ώρες – Ποιες περιοχές θα κινδυνεύσουν και πότε αναμένεται ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα
ΔΝΤ: Στο 1,8% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 και το 2027 – Πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης
Reuters: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το ρωσικό ντίζελ ως δέλεαρ για να επαναφέρει τον Πούτιν στις διαπραγματεύσεις
Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου σε παιδικό σταθμό – Τι αποκαλύπτει η μητέρα του παιδιού
Άγριος πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση: Οι σκληρές επιθέσεις κατά Ανδρουλάκη, οι καταγγελίες και οι μηνύσεις
Πέθανε στα 34 του ο ηθοποιός RJ Mitte, ο γιος του Γουόλτερ Γουάιτ στο «Breaking Bad»
Μενίδι: Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
ΗΠΑ: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε λούνα παρκ στη Τζόρτζια – Μυστήριο με τις συνθήκες του δυστυχήματος
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έρχεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ – Στο τραπέζι νέα μέτρα κατά της ακρίβειας
ΗΠΑ: Μητέρα έξι παιδιών υπέστη πολλαπλούς ακρωτηριασμούς μετά από υστερεκτομή – Διεκδικεί 68,5 εκατ. δολάρια
«Άδικη» η προφυλάκιση Καμπούρη για την απάτη στο Δημόσιο – Τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας
Μεταμόσχευση ήπατος στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο έσωσε την ζωή εικοσιοκτάχρονης ασθενούς από την Ελλάδα
Πανικός σε αεροπλάνο μετά την ανάφλεξη power bank – Το πλήρωμα προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση
Βασίλισσα Σοφία – Τατόι: Θα δώσει το παρών στα εγκαίνια του χώρου όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια;
Λευτέρης Πανταζής – Η απάντηση-φωτιά με νέο βίντεο μετά τον χαμό για την εικόνα του
Μάρα Ζαχαρέα: Το πρόβλημα υγείας που την κράτησε μακριά από το δελτίο του Star
Ελλάδα
«Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά» – Απείλησε την πρώην σύζυγό του και συνελήφθη έξω από τη δουλειά της
Μπήκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε – Αγωνιώδεις έρευνες για 22χρονο στα Χανιά
ΕΛΓΑ – Οροπέδιο Λασιθίου: Προθεσμία έως 19 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ζημιάς από τις καταστροφικές πλημμύρες
Το βίντεο ντοκουμέντο με τη σύλληψη 41χρονης που δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της στο Περιστέρι
Βρήκε κλήση στο μηχανάκι και επιτέθηκε σε ταξιτζήδες στη Λαμία – Άρπαξε τον έναν από τον λαιμό και τον έριξε κάτω
Σιγουριά για όσα
έχουν αξία
Προστασία που προσαρμόζεται
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στις ανάγκες σου.
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