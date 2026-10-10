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Ντόναλντ Τραμπ: «Με άμεση ισχύ» Ρωσία – Ουκρανία συμφώνησαν εκεχειρία για τις ενεργειακές υποδομές
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«Βόμβα» Μπέρναμ για το Brexit: «Η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016»
Θα επιστρέψουν οι Τούρκοι στρατιώτες στη Μέκκα έπειτα από 110 χρόνια;
Ντόναλντ Τραμπ: «Με άμεση ισχύ» Ρωσία – Ουκρανία συμφώνησαν εκεχειρία για τις ενεργειακές υποδομές
Συντάξεις: Τι φέρνει το 2027 για 2,2 εκατ. συνταξιούχους
«Βόμβα» Μπέρναμ για το Brexit: «Η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016»
Θα επιστρέψουν οι Τούρκοι στρατιώτες στη Μέκκα έπειτα από 110 χρόνια;
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