Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο γιατρός λέει ότι ήταν έξω για φαγητό και η σύζυγός του πως λόγω πανικού έπεσε σε αντιφάσεις