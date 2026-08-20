ΡΟΗ LIVE
Σκληρή απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις: Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο
Ανησυχία στην Κωνσταντινούπολη: Γιατί διαφωνούν οι Τούρκοι σεισμολόγοι για τους 117 σεισμούς σε 55 ώρες – Το «ορόσημο» του 2045 και ο σεισμός των 7 Ρίχτερ
Πλώρη για τις ΗΠΑ έβαλε το ταλαιπωρημένο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, μετά από εννιάμηνη αποστολή στη Μέση Ανατολή
Ιπτάμενος Καραλής: Πέρασε τα 6,16μ. για πρώτη φορά στον ανοιχτό στίβο
Σκληρή απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις: Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο
Ανησυχία στην Κωνσταντινούπολη: Γιατί διαφωνούν οι Τούρκοι σεισμολόγοι για τους 117 σεισμούς σε 55 ώρες – Το «ορόσημο» του 2045 και ο σεισμός των 7 Ρίχτερ
Πλώρη για τις ΗΠΑ έβαλε το ταλαιπωρημένο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, μετά από εννιάμηνη αποστολή στη Μέση Ανατολή
Ιπτάμενος Καραλής: Πέρασε τα 6,16μ. για πρώτη φορά στον ανοιχτό στίβο
Κ. Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή 12,84 δισ. ευρώ – Πόσα γλιτώνει η Ελλάδα σε τόκους
Μετά την παραλίγο τραγωδία στην Κύπρο τουρκικές προκλήσεις και στο Αιγαίο με παραβιάσεις από τουρκικά drone
Αγριο ξύλο στη Σκιάθο: Αγγλοι τουρίστες και οδηγός ταξί πιάστηκαν στα χέρια… για το παράθυρο του οχήματος
Το LinkedIn γίνεται το νέο Tinder; Η νέα τάση στις γνωριμίες
Λευκάδα: Τουριστικό λεωφορείο κάνει επικίνδυνη προσπέραση στη γέφυρα
«Είμαι ο νέος Πούτιν»: Έντονες αντιδράσεις και σφοδρές καταδίκες προκαλούν οι συναυλίες του Κάνιε Ουέστ στη Ρωσία
Ευρώπη: Οι φωτιές απειλούν να εκτοξευθούν έως το 2100 – Ακόμη και το «καλό» σενάριο προβλέπει 39% περισσότερες καμένες εκτάσεις
Ισπανία: Πάνω από 60 μετανάστες αποβιβάστηκαν σε παραλία της Μούρθια
Έταζε σκάφη και ελικόπτερα στο Tinder αλλά ήταν ένας απατεώνας που ξάφρισε 79.000 ευρώ από 4 γυναίκες – Θύμα του και συνταξιούχος καπετάνιος
Ρέθυμνο: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Αυστραλία και Ιαπωνία περνούν στα όπλα λέιζερ: Το νέο αμυντικό σύστημα που αλλάζει τη μάχη με τα drones
Τον χτύπησε ηλεκτρικό ποδήλατο και εκδικήθηκε απαγορεύοντας την κυκλοφορία τους στο κέντρο του Κόμο
Εφιαλτικές στιγμές σε γαμήλια δεξίωση: Κουκουλοφόροι έριξαν βόμβες μολότοφ σε καλεσμένους και πανάκριβα supercars
Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Η μυστική αναζήτηση σπιτιού στη Βρετανία – Το παρασκήνιο της μετακόμισης και οι διάσημοι γείτονες
Madonna: Το απρόσμενο ενθύμιο που πήρε από την Κέρκυρα για τα 68α γενέθλιά της – Αποκλειστικό
Ελλάδα
Φωτιά τώρα στο Παραλίμνι Σερρών
Συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας
Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο
Αιματηρή κατάληξη σε διαδικτυακή γνωριμία στη Θεσσαλονίκη: 25χρονη πήγε να κλέψει το ρολόι 31χρονου και εκείνος τη μαχαίρωσε
Αντιδράσεις προκαλεί η πρόσφατη τοποθέτηση γλυπτού στην προβλήτα του Λαυρίου: «Άστοχη κίνηση»
Κόσμος
Προβληματισμός από την κίνηση του Τραμπ να περιορίσει τις ασκήσεις με τη Νότια Κορέα – Μήνυμα προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν
ΗΠΑ: Αδειάζουν τα αποθέματα Patriot και THAAD – Συναγερμός στο Πεντάγωνο
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε κάστρο του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία, 200 χιλιόμετρα από τα γραφεία της Meta στο Δουβλίνο
Θρίλερ κατασκοπείας στην Ευρώπη: Ουκρανός πράκτορας των Ρώσων συνελήφθη στη Βαρσοβία λίγο πριν εκτελέσει στέλεχος της ουκρανικής βιομηχανίας όπλων
Μεθυσμένος Ουκρανός προκάλεσε πανικό κοντά σε παραλία όταν εμβόλισε και κατέστρεψε 10 παρκαρισμένα οχήματα
Λουτρό αίματος στο Κίεβο από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς: Τουλάχιστον 16 οι νεκροί από τις επιθέσεις
Πολιτική
Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία με αφορμή το χωροταξικό για τις ΑΠΕ: Η ανακοίνωση του υπ. Άμυνας επαναφέρει τα περί «γκρίζων ζωνών»
Ν. Παππάς: Η κυβέρνηση λέει ψέματα – Αντί για την πρόωρη αποπληρωμή, να αξιοποιήσει τις τρεις ευελιξίες για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές
Τ. Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας – Την άλλη εβδομάδα η λίστα με τις μειώσεις προϊόντων
Το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο: Συγκίνηση στην κηδεία του πρώην υπουργού – Δείτε φωτογραφίες
Μάξιμος Χαρακόπουλος προς υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου
Οικονομία & Επιχειρήσεις
Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Εργασιακό bullying: Εκρηκτική αύξηση 43% στις καταγγελίες – Στο 79% κυριαρχεί η ψυχολογική και λεκτική βία
Sports
ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Πετάει και στην Ευρώπη
Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: 2-0 στο 61′ ξανά ο Τεττέη
ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Πάει για… τελικό στη Νορβηγία
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΟΚ – Μπραν: 1-1 στο 80′ ο Μπάμπα
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