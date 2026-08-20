Ανησυχία στην Κωνσταντινούπολη: Γιατί διαφωνούν οι Τούρκοι σεισμολόγοι για τους 117 σεισμούς σε 55 ώρες – Το «ορόσημο» του 2045 και ο σεισμός των 7 Ρίχτερ