Όλγα Κεφαλογιάννη: «Το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” μας θυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα που πρέπει να την απολαμβάνουν οι Έλληνες»