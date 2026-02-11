play
Σήμερα
γιορτάζουν:
Μελέτιος, Μελετία, Πλωτίνος
GAMES
Newsbeast
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός
Σεισμός
Κίνηση τώρα
Σαν σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία
Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΑΞΙΔΙ
LIFESTYLE
MEDIA
ΥΓΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
TRENDS
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
AUTO
ΜΟΤΟ
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
ΖΩΔΙΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
STORIES
PODCASTS
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
BEAST
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
TRENDING
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
Newsbeast
Μιάμιση ώρα το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν: Τι συζήτησαν, τα 7 κείμενα που υπέγραψαν Ελλάδα και Τουρκία
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τώρα πολλές περιοχές της Αττικής – Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ώρες
Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό – «Ζητούσα βοήθεια και ξεκίνησε να φιλά στο λαιμό»
Ουκρανικός συναγερμός: Πώς η Ρωσία ρισκάρει πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια
ΡΟΗ
LIVE
11·02·2026 20:00
Μιάμιση ώρα το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν: Τι συζήτησαν, τα 7 κείμενα που υπέγραψαν Ελλάδα και Τουρκία
11·02·2026 23:45
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τώρα πολλές περιοχές της Αττικής – Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ώρες
11·02·2026 20:37
Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό – «Ζητούσα βοήθεια και ξεκίνησε να φιλά στο λαιμό»
11·02·2026 23:00
Ουκρανικός συναγερμός: Πώς η Ρωσία ρισκάρει πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 ω. πριν
3
Νέο παράθυρο
Γιατί ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο της Άγκυρας
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 23:13
8
Νέο παράθυρο
Ποια είναι η Τζέσι Στρανγκ, η Καναδή μακελάρισσα μιας από τις αιματηρότερες επιθέσεις σε σχολείο στην ιστορία της χώρας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11·02·2026 20:07
4
Νέο παράθυρο
Απίστευτη απάτη από πρώην δικηγόρο της Βουλής: Έλεγε ότι πήρε χρήματα από την Κομισιόν – Έκανε και «πρόσληψη» στη Βουλή
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 21:07
4
Νέο παράθυρο
Dassault vs Γερμανία: Το μαχητικό των 100 δισ. που απειλεί να τινάξει στον αέρα την ευρωπαϊκή άμυνα
ΕΛΛΑΔΑ
11·02·2026 21:14
22
Νέο παράθυρο
«Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει 22 χιλιάρικα» – Ξεσπούν οι γονείς των νέων που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στην Πάτρα το 2024
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 22:27
1
Νέο παράθυρο
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πέθανε στα 48 του ο ηθοποιός–σύμβολο του Dawson’s Creek
ΕΛΛΑΔΑ
11·02·2026 22:21
1
Νέο παράθυρο
Βαριά θλίψη στην κηδεία της 35χρονης νηπιαγωγού που πέθανε στην Άρτα 15 μέρες μετά τον τοκετό
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 17:34
4
Νέο παράθυρο
Σάλος στην Τουρκία: Σεισμολόγος αποκαλύπτει «άγνωστο ρήγμα» για τον αναμενόμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη
Διεθνής οικονομία
11·02·2026 22:30
Νέο παράθυρο
Ο εφιάλτης του Βερολίνου: Πολωνικές εταιρείες κάνουν σαφάρι εξαγορών στη Γερμανία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
11·02·2026 22:25
6
Νέο παράθυρο
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Στον τελικό με Χατσίδη – Γιακουμάκη
LIFESTYLE
11·02·2026 22:57
Νέο παράθυρο
Τζέφρι Έπσταϊν: Η κρυφή εμμονή με την πριγκίπισσα Μαντλέν της Σουηδίας και οι πράκτορες στη Νέα Υόρκη
LIFESTYLE
11·02·2026 23:36
2
Νέο παράθυρο
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 διαγωνιζόμενοι που πέρασαν στον τελικό για την Eurovision 2026
LIFESTYLE
11·02·2026 21:10
2
Νέο παράθυρο
Το θρυλικό «Royal Cruise» της Φρειδερίκης: Όταν η ελίτ της Ευρώπης υποκλίθηκε στα ελληνικά νησιά
LIFESTYLE
11·02·2026 22:47
Νέο παράθυρο
Sing For Greece: Ατύχημα για την Marseaux πριν ανέβει στην σκηνή
ΕΛΛΑΔΑ
11·02·2026 18:13
5
Νέο παράθυρο
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Γιάννης Τρίκαρδος, ένας από τους τελευταίους άρχοντες των Αθηνών
Ροή
Ειδήσεων
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
ΚΟΣΜΟΣ
13 λ. πριν
«Σημείο καμπής» στις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας – Ο Κρις Ράιτ συναντήθηκε με την Ντέλσι Ροδρίγκες
ΚΟΣΜΟΣ
41 λ. πριν
Μεγάλη φωτιά σάρωσε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Σουδάν – Ένα παιδί νεκρό, δεκάδες τραυματίες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1 ω. πριν
Πυροδότησε τη «βόμβα» του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
1 ω. πριν
Στρατιωτικές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας αναγκάζουν αντάρτες να γύρισουν πίσω στην Κολομβία
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
Έκλεισαν δρόμοι στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης του οδοστρώματος εξαιτίας της κακοκαιρίας
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2 ω. πριν
Ξεκαρδιστικός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον ρόλο της Πυθίας στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»
ΕΛΛΑΔΑ
3 ω. πριν
Προβλήματα στην κυκλοφορία στο Πικέρμι λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδας
ΚΟΣΜΟΣ
3 ω. πριν
Το Ίδρυμα Γκέιτς ξεκαθαρίζει πως δεν είχε οικονομικές συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 ω. πριν
Γιατί ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο της Άγκυρας
LIFESTYLE
12·02·2026 00:43
Μαίρη Βιδάλη: Έχω βιώσει και εγώ πάρα πολλές φορές παρενόχληση αλλά έχω βάλει τα όρια μου
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
12·02·2026 00:41
Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας 12/2/2026
ΕΛΛΑΔΑ
12·02·2026 00:19
Θρήνος στην Κυπαρισσία: Νεκρό τρίχρονο παιδί έπειτα από ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα
Φωτιά
Αμφιλοχία
Καιρός
Δικαστικό
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
Έκλεισαν δρόμοι στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης του οδοστρώματος εξαιτίας της κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ
3 ω. πριν
Προβλήματα στην κυκλοφορία στο Πικέρμι λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11·02·2026 22:50
1
Συναγερμός για τη δολοφονία άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου – Η ΕΛ.ΑΣ. βλέπει εγκληματική ενέργεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11·02·2026 22:43
1
«Δοκίμασε 2-3 κοσμήματα και έριξε το υδροχλωρικό οξύ στην υπάλληλο»: Μαρτυρία για την άγρια ληστεία στην Κομοτηνή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11·02·2026 22:10
1
Στα χέρια της Αστυνομίας η «ελίτ» των κλεφτών αυτοκινήτων – Η πτώση της μεγάλης σπείρας με τις 76 κλοπές