play
Σήμερα
γιορτάζουν:
Βλάσης, Αυγή, Θεοδώρα
GAMES
Newsbeast
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός
Σεισμός
Κίνηση τώρα
Σαν σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία
Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΑΞΙΔΙ
LIFESTYLE
MEDIA
ΥΓΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
TRENDS
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
AUTO
ΜΟΤΟ
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
ΖΩΔΙΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
STORIES
PODCASTS
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
BEAST
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
TRENDING
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
Newsbeast
Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Το Ιράν εκτελεί τραυματίες διαδηλωτές στα κρεβάτια νοσοκομείων – Συνεχίζεται η βάναυση τιμωρία των αντιφρονούντων
Χάος στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας: Το CHP μπλόκαρε την ορκωμοσία Γκιουρλέκ – Μπουνιές μεταξύ βουλευτών
Η συγκινητική ιστορία του Μπάμπη που ψάχνει να βρει ποιος είναι – «Να βρεθεί η ταυτότητά μου, θέλω να ζήσω ως ελεύθερος άνθρωπος»
ΡΟΗ
LIVE
Ενημερώθηκε: 1 ω. πριν
Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
19 λ. πριν
Το Ιράν εκτελεί τραυματίες διαδηλωτές στα κρεβάτια νοσοκομείων – Συνεχίζεται η βάναυση τιμωρία των αντιφρονούντων
19 λ. πριν
Χάος στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας: Το CHP μπλόκαρε την ορκωμοσία Γκιουρλέκ – Μπουνιές μεταξύ βουλευτών
1 ω. πριν
Η συγκινητική ιστορία του Μπάμπη που ψάχνει να βρει ποιος είναι – «Να βρεθεί η ταυτότητά μου, θέλω να ζήσω ως ελεύθερος άνθρωπος»
#BEAST
Το σημείο που ο Ανδρουλάκης κερδίζει τον Τσίπρα | Η πτώση της Καρυστιανού | Το πρόσωπο πίσω από τις επενδύσεις των Αντετοκούνμπο
ΕΛΛΑΔΑ
3 ω. πριν
4
Νέο παράθυρο
Σε επιφυλακή η χώρα λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας: Οι περιοχές που τέθηκαν σε «κόκκινο» συναγερμό
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 12:14
5
Νέο παράθυρο
Μακελειό με 10 νεκρούς στον Καναδά: Τα αναπάντητα ερωτήματα και το κίνητρο του δράστη – Βίντεο με τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 07:48
7
Νέο παράθυρο
Financial Times: Ο Ζελένσκι σχεδιάζει εκλογές και δημοψήφισμα για ειρήνη την άνοιξη – Στις 24 Φεβρουαρίου οι ανακοινώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 11:25
4
Νέο παράθυρο
Πώς έμαθε η Ζιζέλ Πελικό την κόλαση που βίωνε: Ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα και με βίαζε
ΕΛΛΑΔΑ
1 ω. πριν
1
Νέο παράθυρο
Νέος θάνατος από γρίπη Α στον Βόλο – Νοσηλευόταν για περισσότερες από 20 ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 10:36
4
Νέο παράθυρο
Πώς έχτισε την «αυτοκρατορία» του ο παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν – Η σκοτεινή διαδρομή του πλούτου και οι μαζικοί εκβιασμοί
ΕΛΛΑΔΑ
11·02·2026 11:20
4
Νέο παράθυρο
Πέθανε ο ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος
ΕΛΛΑΔΑ
31 λ. πριν
1
Νέο παράθυρο
Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Έβαζε τους μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11·02·2026 12:20
49
Νέο παράθυρο
Κωνσταντοπούλου για την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου: Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει
ΕΛΛΑΔΑ
11·02·2026 08:20
13
Νέο παράθυρο
Θρήνος για την 35χρονη που πέθανε στην Άρτα – Πώς η απόφραξη εντέρου οδήγησε στον θάνατό της – Σήμερα η κηδεία της
ΚΟΣΜΟΣ
2 ω. πριν
2
Νέο παράθυρο
Νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ αποκαλύπτει τι λέει κάθε ασθενής λίγο πριν πεθάνει: «Οι άνθρωποι ξέρουν πότε πρόκειται να πεθάνουν»
LIFESTYLE
11·02·2026 11:45
6
Νέο παράθυρο
Θανάσης Κατερινόπουλος: Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική – Με «βάφτισαν» τρομοκράτη
LIFESTYLE
11·02·2026 13:29
Νέο παράθυρο
Στη σκηνή ξανά ο Κάνιε Γουέστ: Ξεκινά τις συναυλίες έπειτα από αποχή δέκα χρόνων – Πού θα εμφανιστεί ο γνωστός ράπερ
ΚΟΣΜΟΣ
11·02·2026 09:47
14
Νέο παράθυρο
Ο 70χρονος πρώην CEO της Google πήγε στο Νταβός με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας – «Πρόκειται απλώς για φιλία και όχι για σχέση»
LIFESTYLE
11·02·2026 12:59
16
Νέο παράθυρο
Φουρέιρα: Φορούσαμε παπούτσια από τη λαϊκή ή ό,τι μας έδινε η Eκκλησία – Πρώτη φορά στην Ελλάδα έφαγα ψωμί από φούρνο
Ροή
Ειδήσεων
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
ΚΟΣΜΟΣ
6 λ. πριν
Ουκρανική επίθεση σε διυλιστήριο της Lukoil στο Ρωσικό Βόλγκογκραντ
ΕΛΛΑΔΑ
9 λ. πριν
Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12 λ. πριν
Απίστευτο περιστατικό στην Κομοτηνή: Έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο που προσπάθησε να ληστέψει
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
14 λ. πριν
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πέρασε στους «16» του Ρότερνταμ μετά τη νίκη επί του Ρίντερκνεχ
ΚΟΣΜΟΣ
19 λ. πριν
Το Ιράν εκτελεί τραυματίες διαδηλωτές στα κρεβάτια νοσοκομείων – Συνεχίζεται η βάναυση τιμωρία των αντιφρονούντων
ΚΟΣΜΟΣ
19 λ. πριν
Χάος στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας: Το CHP μπλόκαρε την ορκωμοσία Γκιουρλέκ – Μπουνιές μεταξύ βουλευτών
ΥΓΕΙΑ
20 λ. πριν
ΕΛ.Ε.Μ.Α.: Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση 2026
LIFESTYLE
21 λ. πριν
Βαγγέλης Περρής για Τριαντάφυλλο: «Δέχθηκα εμετικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τον θάνατο της μάνας μου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25 λ. πριν
Χατζηδάκης: «Mini Ελληνικό» θα θυμίζουν οι αναπλάσεις στον Ελαιώνα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
27 λ. πριν
Αποθεώνουν Μεντιλίμπαρ οι Ισπανοί: Ο Θεός του Πειραιά έκανε τον Ολυμπιακό να παίζει με την ποιότητα ευρωπαϊκού γίγαντα
ΕΛΛΑΔΑ
31 λ. πριν
Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Έβαζε τους μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
AUTO
34 λ. πριν
Ford: Με τα νέα Explorer και Capri στον δρόμο της ηλεκτροκίνησης
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα
Φωτιά
Αμφιλοχία
Καιρός
Δικαστικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12 λ. πριν
Απίστευτο περιστατικό στην Κομοτηνή: Έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο που προσπάθησε να ληστέψει
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
3
Νταντάδες της Γειτονιάς: «Σε λίγες εβδομάδες θα ανοίξει η πλατφόρμα» – Κριτήρια και προϋποθέσεις
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
2
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε μονάδα γαλακτοβιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη – Σε σοβαρή κατάσταση 49χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
3 ω. πριν
1
Ολοκληρώθηκε δωρεά οργάνων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο: 52χρονος που νοσηλευόταν με εγκεφαλικό θάνατο στη ΜΕΘ χάρισε κερατοειδείς και νεφρό