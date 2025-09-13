play
Newsbeast
Ζυμώσεις και επιχείρηση επανασυσπείρωσης της γαλάζιας βάσης – Μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση αναζητά αλλαγή κλίματος
ΟΟΣΑ: Στα ύψη οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα – Βαρύ φορολογικό φορτίο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, λήξη συναγερμού στην Πολωνία – «Παραμένουμε σε εγρήγορση», λέει ο Τουσκ
Άννα Βίσση: Όσα είδαμε στο Καλλιμάρμαρο – Οι ουρές, οι λαμπερές παρουσίες και ο ισπανός youtuber που «τρελάθηκε»
2 ω. πριν
Ζυμώσεις και επιχείρηση επανασυσπείρωσης της γαλάζιας βάσης – Μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση αναζητά αλλαγή κλίματος
2 ω. πριν
ΟΟΣΑ: Στα ύψη οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα – Βαρύ φορολογικό φορτίο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
13·09·2025 19:55
Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, λήξη συναγερμού στην Πολωνία – «Παραμένουμε σε εγρήγορση», λέει ο Τουσκ
52 λ. πριν
Άννα Βίσση: Όσα είδαμε στο Καλλιμάρμαρο – Οι ουρές, οι λαμπερές παρουσίες και ο ισπανός youtuber που «τρελάθηκε»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 ω. πριν
Νέο παράθυρο
Στέγαση, ενέργεια και μεταφορές: Η νέα «παγίδα κόστους» για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13·09·2025 17:15
7
Νέο παράθυρο
Γνωστή influencer της Ρόδου συνελήφθη με ροζ κοκαΐνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13·09·2025 20:54
7
Νέο παράθυρο
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικη εκδιδόταν μέσω εφαρμογής του ίντερνετ – Σύλληψη ενός 30χρονου
ΚΟΣΜΟΣ
13·09·2025 20:09
15
Νέο παράθυρο
«Αριστερός, δεξιός ή τρελός;» – Τι γνωρίζουμε για το κίνημα στο οποίο ανήκε ο 22χρονος που φέρεται να σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ
ΚΟΣΜΟΣ
13·09·2025 16:28
72
Νέο παράθυρο
Τα λόγια του Τσάρλι Κερκ κατά μεταναστών, ΛΟΑΤΚΙ+και Αφροαμερικανών ενέπνεαν τους υποστηρικτές του και εξόργιζαν τους αντιπάλους του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13·09·2025 16:42
19
Νέο παράθυρο
Σοκ με το τροχαίο στην Κεφαλονιά – Το θύμα είναι 23χρονος ποδοσφαιριστής που εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 21:36
22
Νέο παράθυρο
Δημοσκόπηση Marc: Στο 31% η ΝΔ με άνοδο 1,7% από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ
ΚΟΣΜΟΣ
13·09·2025 15:23
18
Νέο παράθυρο
Επιστολή Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: «Θα επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία όταν θα σταματήσετε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 22:15
9
Νέο παράθυρο
Νίκος Ανδρουλάκης στην 89η ΔΕΘ: «Δεν έχω χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Οι εκλογές είναι μονόδρομος»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13·09·2025 23:04
10
Νέο παράθυρο
Ζευγάρι Ισραηλινών συνεπλάκη με τρεις Παλαιστίνιους μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Πλατεία Συντάγματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13·09·2025 20:44
4
Νέο παράθυρο
Τούρκοι στα ελληνικά νησιά – Προβλέψεις για «έκρηξη» κρατήσεων
LIFESTYLE
13·09·2025 18:55
Νέο παράθυρο
Το πριγκιπικό μπέρδεμα με «άρωμα» ελληνικό και η αναστάτωση στην κατοικία του πρίγκιπα Michael of Kent
ΕΛΛΑΔΑ
13·09·2025 12:38
11
Νέο παράθυρο
Πότε θα γκρεμιστεί το ξενοδοχείο – «φάντασμα» στην πανέμορφη παραλία Αλυκό στη Νάξο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 19:31
15
Νέο παράθυρο
Αταμάν: Λόγω σεβασμού στους Έλληνες φίλους μου δεν σήκωσα τις γροθιές, απολύθηκε αυτός που έβαλε το «χωρίς οίκτο»
LIFESTYLE
13·09·2025 23:16
53
Νέο παράθυρο
Νατάσα Μποφίλιου σε οργισμένη ανάρτηση για την επίθεση στη Γιάμαλη: «Βγήκαν ξανά οι φασίστες από τις τρύπες τους»
ΚΟΣΜΟΣ
4 λ. πριν
Μπέρμποκ: Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, οι κυανόκρανοι θα μπορούσαν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο
ΜΟΔΑ
7 λ. πριν
H Margot Robbie με δημιουργία Armani Privé απέδειξε πως το γυμνό μπορεί να είναι υπέρκομψο
ΕΛΛΑΔΑ
16 λ. πριν
Αιγάλεω: Φωτιά σε πολυκατοικία -Τρεις άνθρωποι που είχαν καταφύγει στην ταράτσα απεγκλωβίστηκαν
ΣΙΝΕΜΑ
19 λ. πριν
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστής στη νέα ταινία μικρού μήκους του Κώστα Γάκη
ΚΟΣΜΟΣ
28 λ. πριν
Κατασβέστηκε φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο από την πτώση συντριμμιών drone που είχε καταρριφθεί
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
34 λ. πριν
5 λαχανικά που μειώνουν το σπλαχνικό λίπος
ΚΟΣΜΟΣ
40 λ. πριν
Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο στη χερσόνησο Γιουκατάν
LIFESTYLE
52 λ. πριν
Άννα Βίσση: Όσα είδαμε στο Καλλιμάρμαρο – Οι ουρές, οι λαμπερές παρουσίες και ο ισπανός youtuber που «τρελάθηκε»
ΚΟΣΜΟΣ
1 ω. πριν
ΗΠΑ: Πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-35 προσγειώθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω της έντασης με τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
1 ω. πριν
Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Γιο Τζονγκ απειλεί με αντίποινα για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Ν. Κορέας και Ιαπωνίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 ω. πριν
Στέγαση, ενέργεια και μεταφορές: Η νέα «παγίδα κόστους» για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2 ω. πριν
Ζυμώσεις και επιχείρηση επανασυσπείρωσης της γαλάζιας βάσης – Μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση αναζητά αλλαγή κλίματος
ΕΛΛΑΔΑ
14·09·2025 00:09
3
Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου: Η Σφαγή της Βιάννου – Το δεύτερο μεγαλύτερο ναζιστικό έγκλημα πολέμου στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
13·09·2025 22:52
3
Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ασυνείδητος οδηγός χτυπά την 16χρονη στα Καμίνια και την εγκαταλείπει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13·09·2025 22:18
2
«Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω» – Ανοίγουν τα στόματα για τον 42χρονο «Κοντό» που βίαζε και εξέδιδε γυναίκες
ΕΛΛΑΔΑ
13·09·2025 21:46
Χαλκιδική: Εξαφανίστηκαν ένας13χρονος και ένας 10χρονος στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
13·09·2025 21:26
Μάρκο Ρούμπιο: «Απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη η διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος»
ΕΛΛΑΔΑ
13·09·2025 20:56
1
Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό – Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας
Μειώνεται η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα – Ανησυχητικά τα ευρήματα για τη δημόσια υγεία
Φθινοπωρινές αποδράσεις σε Σέριφο, Σίφνο και Μήλο με τη SEAJETS και είσαι ήδη εκεί!
ΚΟΣΜΟΣ
4 λ. πριν
Μπέρμποκ: Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, οι κυανόκρανοι θα μπορούσαν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο
ΚΟΣΜΟΣ
28 λ. πριν
Κατασβέστηκε φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο από την πτώση συντριμμιών drone που είχε καταρριφθεί
ΚΟΣΜΟΣ
40 λ. πριν
Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο στη χερσόνησο Γιουκατάν
ΚΟΣΜΟΣ
1 ω. πριν
ΗΠΑ: Πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-35 προσγειώθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω της έντασης με τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
14·09·2025 01:50
Αϊτή: Ο ΟΗΕ καταδικάζει την αναφερθείσα σφαγή αμάχων σε χωριό βόρεια της πρωτεύουσας
ΚΟΣΜΟΣ
14·09·2025 01:08
2
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 20:34
5
Δημήτρης Κούβελας στο Newsbeast: Ο πραγματικός 13ος μισθός είναι οι ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 18:15
7
Την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αναμένεται να επισημάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 18:05
51
Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση για τη ΝΔ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Διψήφια η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 15:57
Δημήτρης Μάντζος στο Νewsbeast: Αυτό που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά αποσπασματικά μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13·09·2025 14:12
1
Νέα διάταξη για το επίδομα μητρότητας: Καταβολή με 200 ένσημα, ανεξαρτήτως ταμείου και εργοδότη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13·09·2025 14:50
2
Μπαράζ διαγωνισμών φέτος το φθινόπωρο για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13·09·2025 06:53
5
Επιστροφή ενοικίου: Τρέχει ο χρόνος για διορθώσεις στη φορολογική δήλωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13·09·2025 06:39
11
Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2026 – Ανάσα για επιχειρήσεις και εργαζομένους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13·09·2025 01:10
3
Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γάλλιας λόγω πολιτικής αστάθειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12·09·2025 19:49
10
Πιερρακάκης: Στόχος μας η μείωση του ΦΠΑ και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για να δώσουμε στα ακριτικά νησιά μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12·09·2025 18:12
GREGY: Μνημόνιο Κατανόησης ΑΔΜΗΕ – Mediterranean Interconnection Company και Egyptian Electricity Transmission Company
Πληρωμές δανείων απλά, άμεσα και χωρίς κόστος μέσω IRIS
Έρικα Ξηρουχάκη (Eldorado Gold): Τα κρίσιμα μέταλλα είναι το κλειδί για την τεχνολογική και ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
Για κάθε οφειλή υπάρχει διαφορετική λύση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 23:47
1
Ολυμπιακός: Ήττα για την Πάφο πριν την πρεμιέρα του Champions League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 22:54
Ολυμπιακός: Τα 2 γκολ του Ταρέμι στο ντεμπούτο του
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 22:21
Παναιτωλικός – Βόλος 1-2: Πρώτη νίκη για τους Θεσσαλούς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 21:58
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Νίκη με ανατροπή στο ντεμπούτο του Χιμένεθ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 21:55
Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έκανε το 1-1 για την Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
13·09·2025 20:58
Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Πήρε τη ντερμπάρα με γκολάρα στο 91′
LIFESTYLE
14·09·2025 01:36
1
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Τραγούδησε στη σκηνή με τον σύζυγό της, Φώτη Μπερνάντο – «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί»
LIFESTYLE
14·09·2025 00:54
Κέβιν Κόστνερ: Περνά στην αντεπίθεση κατά της κασκαντέρ που τον κατηγορεί για γύρισμα σκηνής βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της
LIFESTYLE
14·09·2025 00:40
Τζένη Θεωνά: Φωτογραφίζεται με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδι της
LIFESTYLE
13·09·2025 23:44
Επική στιγμή σε παράσταση του Τσουβέλα: Ιερέας εμφανίστηκε ξαφνικά και ο κωμικός τραγούδησε τη μουσική από το «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»
LIFESTYLE
13·09·2025 23:28
1
Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ο ρόλος του Χλαπάτσα στο “Της Ελλάδος τα παιδιά” με παγίδεψε»
ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
13·09·2025 11:33
2
Η γυναικεία γονιμότητα στα 20, στα 30 και στα 40 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
13·09·2025 09:36
5 συνήθειες που μας κάνουν λιγότερο έξυπνους κάθε μέρα που περνάει
ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
13·09·2025 08:33
3
Πώς θα κάνετε καλύτερο σεξ: 8 συμβουλές από ειδικούς
Ενδοσκοπικό Bypass χωρίς στερνοτομή
Πώς να επανεκκινήσεις σωστά μετά το καλοκαίρι
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Προληπτικοί έλεγχοι υγείας «Back to school» σε προνομιακές τιμές
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
14·09·2025 00:26
1
Exathlon: Εκτός παιχνιδιού ο Γιάννης Κέλι Αλκέο
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
13·09·2025 11:00
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ο αγώνας του Ολυμπιακού και το Γιουβέντους – Ίντερ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12·09·2025 20:04
36
Σκληρή ανακοίνωση ΕΣΗΕΑ εναντίον ΣΚΑΪ για παραγκωνισμό Ρέβη – Κουρδή από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12·09·2025 19:25
1
Η «Φάρμα» για 3η χρονιά στο Star – Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις, νέος επιστάτης
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12·09·2025 14:03
4
Η Κατερίνα Καραβάτου ξέσπασε σε κλάματα στην τελευταία της εκπομπή – Φινάλε για το «Καλοκαίρι Παρέα»
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12·09·2025 12:12
2
«Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 09:20
ΣΙΝΕΜΑ
19 λ. πριν
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστής στη νέα ταινία μικρού μήκους του Κώστα Γάκη
ΘΕΑΤΡΟ
13·09·2025 10:18
Γιώργος Γκιόκας: Η αδικία προκαλεί έναν τεράστιο, φαρμακερό πόνο
ΘΕΑΤΡΟ
13·09·2025 09:00
Ο Γιάννης Τσορτέκης μεταμορφώνεται σε «Ταρτούφο» και συναντά στη σκηνή την Ιωάννα Παππά
ΜΟΔΑ
7 λ. πριν
H Margot Robbie με δημιουργία Armani Privé απέδειξε πως το γυμνό μπορεί να είναι υπέρκομψο
ΜΟΔΑ
13·09·2025 12:00
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι είναι οι κληρονόμοι της αυτοκρατορίας του;
ΣΠΙΤΙ
13·09·2025 11:00
1
Ποιο φυτό έχει την ιδιότητα να βελτιώνει την διάθεση και την απόδοσή σας στο χώρο εργασίας;
ΟΜΟΡΦΙΑ
13·09·2025 10:25
8
Τι θα συμβεί αν πεθάνετε και έχετε στα νύχια σας μανικιούρ με gel;
ΤΑΞΙΔΙ
13·09·2025 11:30
1
Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε εκτεθειμένο στον έλεγχο των αεροδρομίων
ΤΑΞΙΔΙ
13·09·2025 10:30
2
Πώς το «νησί των σφουγγαράδων» εξελίχθηκε σε «Μέκκα της αναρρίχησης»
ΤΑΞΙΔΙ
13·09·2025 09:47
Γιατί να επισκεφθείτε το φθινόπωρο το Μπολγκέρι στην Τοσκάνη
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
13·09·2025 10:03
Καριόκες χωρίς ζάχαρη με έξτρα πρωτεΐνη
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
13·09·2025 08:05
Κρύα σαλάτα με κριθαράκι
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
12·09·2025 10:00
Αλμυρή βρώμη με φέτα (παραλλαγή του κλασικού τραχανά)
