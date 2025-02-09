play
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός
Σεισμός
Κίνηση τώρα
Σαν σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία
Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΑΞΙΔΙ
LIFESTYLE
MEDIA
ΥΓΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
TRENDS
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
AUTO
ΜΟΤΟ
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
ΖΩΔΙΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Πού πήγαν τα 22,7 εκατ. ευρώ, στην Κρήτη τα 17 – Ο πίνακας με τα ποσά ανά περιφέρεια
Οι τρεις «πιάτσες», οι εκβιασμοί και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Το πολυπλόκαμο κύκλωμα της μαφίας της Κρήτης
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Porsche μετά την απολογία της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Τι ισχυρίστηκε
Χιλιάδες Τούρκοι αγοράζουν μαζικά πολυτελή ακίνητα στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενοι τα προνόμια της «χρυσής βίζας»
02·09·2025 13:50
Το ραντεβού δύο ισχυρών σε εστιατόριο στο Κολωνάκι | Εσωκομματική ήττα για τον Κασσελάκη | Η εξαγορά της Pharmacy 295
ΚΟΣΜΟΣ
19 λ. πριν
Νέο παράθυρο
Έκκληση Haaretz: «Βοήθεια, σώστε το Ισραήλ από τον Νετανιάχου – Μην το βομβαρδίσετε σαν τη Σερβία όμως»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02·09·2025 13:23
4
Νέο παράθυρο
Οδύνη στην κηδεία της «γιαγιάς Τιτίκας» που σκοτώθηκε για να σώσει το 8χρονο κοριτσάκι στο τροχαίο στην Πάτρα – Φωτογραφίες και βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
02·09·2025 13:44
Νέο παράθυρο
Ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί από τον σεισμό στο Αφγανιστάν
ΕΛΛΑΔΑ
02·09·2025 12:26
19
Νέο παράθυρο
Θαλάσσια ασπίδα προστασίας στο Αιγαίο θα δημιουργήσουν 18 νέα υπερσύγχρονα πλοία που ετοιμάζεται να προμηθευτεί το Λιμενικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02·09·2025 10:49
2
Νέο παράθυρο
Μυστήριο με τον θάνατο 22χρονου με τραύματα στον λαιμό στην Κόρινθο – Τον βρήκε ο αδερφός του
ΚΟΣΜΟΣ
2 ω. πριν
1
Νέο παράθυρο
Ισραηλινά στρατεύματα συνέλαβαν τον δήμαρχο της Χεβρώνας – Φόβος για την αυτονομία της Δυτικής Όχθης
ΚΟΣΜΟΣ
02·09·2025 12:06
4
Νέο παράθυρο
Βυθισμένοι στο σκοτάδι, ενώ οι ωκεανοί θα βράζουν για να ψύξουν αντιδραστήρες: Πώς το σχέδιο του Ζούκερμπεργκ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02·09·2025 12:11
3
Νέο παράθυρο
Ο αρχιμανδρίτης και οι σχέσεις με τη «μαφία της Κρήτης»: Τον εκβίαζαν για να βάλει «ιερή» υπογραφή σε οικόπεδο-χρυσάφι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02·09·2025 09:02
65
Νέο παράθυρο
Οι σημερινοί 55άρηδες στο στόχαστρο: Αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης συνδεδεμένα με το προσδόκιμο ζωής
ΕΛΛΑΔΑ
02·09·2025 11:35
1
Νέο παράθυρο
Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου Νίκου που πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία στον Βόλο – Οι φίλοι του έκαναν πορεία με μηχανάκια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02·09·2025 10:27
5
Νέο παράθυρο
Στον ανακριτή ο 46χρονος μηχανόβιος που σκότωσε την 86χρονη και τραυμάτισε το 8χρονο κοριτσάκι – Σήμερα η κηδεία της «γιαγιάς Τιτίκας»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02·09·2025 11:38
17
Νέο παράθυρο
Στα δικαστήρια η 45χρονη οδηγός της Porsche για να απολογηθεί για το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
53 λ. πριν
Νέο παράθυρο
Η βροχή έφερε χάος στην Ινδία: Ουρά 7 χιλιομέτρων, εγκλωβισμένα για ώρες τα οχήματα – Εντυπωσιακά βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
02·09·2025 11:41
3
Νέο παράθυρο
Τροχαίο με έναν νεκρό στην Κατερίνη: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα
ΚΟΣΜΟΣ
02·09·2025 08:42
9
Νέο παράθυρο
Το κινούμενο «φρούριο» του Κιμ Γιονγκ Ουν: Με το ειδικό τρένο του έφτασε στην Κίνα – Ταξιδεύει με μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα
ΚΟΣΜΟΣ
3 λ. πριν
Ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσε η γαλλική δικαιοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ
7 λ. πριν
Η Μπρατισλάβα θέλει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα, δηλώνει στον Πούτιν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17 λ. πριν
Παύλος Μαρινάκης: Τα χρήματα στο τέλος της ημέρας δεν θα πάνε σε μία «μαύρη τρύπα»
ΕΛΛΑΔΑ
17 λ. πριν
Mediterranean College: Ακαδημαϊκή υπεροχή με το κύρος του University of Derby
ΚΟΣΜΟΣ
19 λ. πριν
Έκκληση Haaretz: «Βοήθεια, σώστε το Ισραήλ από τον Νετανιάχου – Μην το βομβαρδίσετε σαν τη Σερβία όμως»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
24 λ. πριν
Η OpenAI θα ενσωματώσει εργαλείο γονικού ελέγχου στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28 λ. πριν
Το φετινό καλοκαίρι στη Γαλλία ήταν το τρίτο θερμότερο των τελευταίων 125 ετών
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
29 λ. πριν
Ολυμπιακός: Το «αντίο» του Ταρέμι στην Ίντερ
ΕΛΛΑΔΑ
35 λ. πριν
Ακινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
40 λ. πριν
Προφυλακιστέος ο 46χρονος που σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα και τραυμάτισε το 8χρονο κοριτσάκι στην Πάτρα
ΚΟΣΜΟΣ
40 λ. πριν
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα αντιτίθεται στη «χρήση βίας» για την επίλυση συγκρούσεων – Συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
43 λ. πριν
Πούτιν και Σι δεν συζήτησαν την ανάπτυξη κινεζικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία
ΕΛΛΑΔΑ
35 λ. πριν
1
Ακινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
40 λ. πριν
Προφυλακιστέος ο 46χρονος που σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα και τραυμάτισε το 8χρονο κοριτσάκι στην Πάτρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 ω. πριν
1
Συνελήφθη Τούρκος στη Δράμα που διώκεται στην πατρίδα του για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
1 ω. πριν
Φοιτητικές και μαθητικές εκπτώσεις εισιτηρίων αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη – Τι πρέπει να γνωρίζετε
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για το φθινόπωρο: Πόσες θα είναι οι βροχές και σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία – Δείτε τους χάρτες
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
1
Έμειναν οι ίδιοι χρόνοι στα φανάρια από τους Ολυμπιακούς, λέει συγκοινωνιολόγος για το κυκλοφοριακό της Αθήνας
Mediterranean College: Ακαδημαϊκή υπεροχή με το κύρος του University of Derby
«Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους»: Παπαστράτος και Πολιτεία συνεργάζονται για να μείνουν τα καπνικά προϊόντα μακριά από τους ανήλικους
E-Learning ΕΚΠΑ: Πλήθος Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε διάφορους τομείς
ΚΟΣΜΟΣ
3 λ. πριν
Ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσε η γαλλική δικαιοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ
7 λ. πριν
Η Μπρατισλάβα θέλει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα, δηλώνει στον Πούτιν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο
ΚΟΣΜΟΣ
40 λ. πριν
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα αντιτίθεται στη «χρήση βίας» για την επίλυση συγκρούσεων – Συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
43 λ. πριν
Πούτιν και Σι δεν συζήτησαν την ανάπτυξη κινεζικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
1 ω. πριν
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό
ΚΟΣΜΟΣ
1 ω. πριν
Ομολόγησε ο ύποπτος για τον φόνο του πρώην προέδρου της ουκρανικής βουλής – Αρνείται κάθε σχέση με τη Ρωσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17 λ. πριν
Παύλος Μαρινάκης: Τα χρήματα στο τέλος της ημέρας δεν θα πάνε σε μία «μαύρη τρύπα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
51 λ. πριν
Την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώνει αύριο ο Νίκος Δένδιας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 ω. πριν
1
Τον Νοέμβριο η δίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 ω. πριν
3
Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη – Στο 1,5 δισ. το ύψος των παρεμβάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 ω. πριν
1
Χρυσοχοΐδης για τη μαφία της Κρήτης: Στρατηγική προτεραιότητα η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
54 λ. πριν
Ξεκίνησε η λειτουργία του «my1521» από την ΑΑΔΕ – Πώς λειτουργεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 ω. πριν
Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009 έφθασαν οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων στη Γαλλία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 ω. πριν
Μειωμένη και φέτος η συγκομιδή οινοποιήσιμων σταφυλιών – Τι αναμένεται για τις τιμές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02·09·2025 13:17
3
Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση στο πρώτο επτάμηνο του 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02·09·2025 12:45
4
Τα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη: Από το Μετρό ως το Παλατάκι και το ThessINTEC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02·09·2025 11:35
1
Διευρύνεται η χρηματοδότηση του προγράμματος ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου»
Φοιτητική ζωή και σπουδές με … ορίζοντα το Αιγαίο
Μεταγραφές Λίβερπουλ 2025: Ρεκόρ δαπανών με 300 εκατ. ευρώ για Βιρτς, Εκιτικέ & Κέρκεζ
Τουρισμός 365: Πώς η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να αποδώσει όλο τον χρόνο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
29 λ. πριν
Ολυμπιακός: Το «αντίο» του Ταρέμι στην Ίντερ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
49 λ. πριν
Τελειώνει από τον Άρη ο Ουζουνίδης: Στη λίστα ο Χιμένεθ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
02·09·2025 13:37
2
Η μεγάλη μεταγραφή είναι γεγονός: Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
02·09·2025 13:12
Το καλοκαίρι των 879,5 εκατ. ευρώ – Η 11άδα των ακριβότερων μεταγραφών
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
02·09·2025 13:07
1
Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Μάρκο Γκρούγιτς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
02·09·2025 12:45
10
Πρωταθλητής και στα social media ο Ολυμπιακός – Η πρώτη ελληνική ομάδα που έφθασε τους 1 εκατ. followers στο Instagram
LIFESTYLE
46 λ. πριν
1
Φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον ανέβασε στο Instagram η Άννα Βίσση
LIFESTYLE
2 ω. πριν
Ο Κέβιν Κόστνερ γύρισε σελίδα – Η νέα του σύντροφος μοιάζει εντυπωσιακά με την πρώην σύζυγό του
LIFESTYLE
3 ω. πριν
Ίθαν Χοκ: Ήταν εξευτελιστικός ο τρόπος που τα ΜΜΕ κάλυψαν τον χωρισμό μου με την Ούμα Θέρμαν
LIFESTYLE
02·09·2025 12:41
3
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο – Δείτε το βίντεο
LIFESTYLE
02·09·2025 12:23
Ο Post Malone παρουσίασε τη δική του κολεξιόν μόδας στο Παρίσι και έφερε μέχρι και άλογο στην πασαρέλα
ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
02·09·2025 11:45
Φάρμακο-έκπληξη μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
02·09·2025 09:31
3 ενδείξεις ότι ο σύντροφός σας έχει εγκαταλείψει τη σχέση, παρόλο που είναι ακόμη εκεί
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
02·09·2025 08:33
2
Με αυτή την ποσότητα αμυγδάλων αυξάνετε το προσδόκιμο ζωής σας – Έρευνα
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
02·09·2025 12:28
MEGA Σαββατοκύριακο: Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα έχουν πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
02·09·2025 11:00
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Για το 4×4 η Ελλάδα στο EuroBasket
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
02·09·2025 10:40
Ράνια Τζίμα: Η σύσκεψη και τα «πηγαδάκια» πριν από το πρώτο δελτίο της σεζόν
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
02·09·2025 10:08
Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε το Σεπτέμβριο
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
02·09·2025 02:40
Μονομαχίες θρίλερ, τραυματισμοί και ανατροπές στο Exathlon – Δείτε ποιοι κέρδισαν το Μετάλλιο Δύναμης
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01·09·2025 22:57
4
Exathlon: Τραυματίστηκε και αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Στάθης Σχίζας – «Πάγωσαν» οι παίκτες
ΘΕΑΤΡΟ
02·09·2025 11:38
Οι «Όρνιθες» του Άρη Μπινιάρη ανοίγουν για τελευταία φορά τα φτερά τους κι αυτό το μαγικό πέταγμα δεν γίνεται να το χάσετε
ΘΕΑΤΡΟ
02·09·2025 09:00
Η παράσταση της Δήμητρας Παπαδοπούλου που έκανε το κοινό να γελάσει μέχρι δακρύων, επιστρέφει… Στο τσακ
ΜΟΥΣΙΚΗ
02·09·2025 08:00
2
«Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό»: Μία παράσταση για την αλήθεια και την ψυχή της Ελλάδας
ΜΟΔΑ
02·09·2025 12:00
1
Τόνια Σωτηροπούλου: Η εμφάνισή της με φόρεμα αξίας 5.000 ευρώ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
ΜΟΔΑ
02·09·2025 11:00
Η πιο κομψή συμβουλή για τη μεταβατική περίοδο του φθινοπώρου θα σας χαρίσει υπέροχα look
ΣΠΙΤΙ
02·09·2025 10:00
Ξέρουμε με ποιον τρόπο τα λουλούδια στο βάζο σας μπορούν να μείνουν φρέσκα για εβδομάδες
ΜΟΔΑ
02·09·2025 08:00
Ποια καλοκαιρινά ρούχα μπορείτε να συνεχίσετε να φοράτε το φθινόπωρο;
ΤΑΞΙΔΙ
02·09·2025 11:30
1
Τι γίνεται αν ένας πιλότος αρρωστήσει ή πεθάνει εν πτήσει;
ΤΑΞΙΔΙ
02·09·2025 09:33
Στο Κιόνι στην Ιθάκη θα κάνετε τις καλύτερες διακοπές τον Σεπτέμβριο
ΤΑΞΙΔΙ
01·09·2025 11:30
Mürren: Το μαγευτικό χωριό στην Ελβετία με το πιο απότομο τελεφερίκ στον κόσμο
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
02·09·2025 10:00
Αφράτες πίτες για σουβλάκι με αλεύρι Ζέας
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
02·09·2025 08:05
Μπάλες τυριού με κουνουπίδι
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
01·09·2025 10:00
3
Φανουρόπιτα χωρίς ζάχαρη (με 9 υλικά)
