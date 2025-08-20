play
Σήμερα
γιορτάζουν:
Ηλιόδωρος, Θεοχάρης, Σαμουήλ
GAMES
Newsbeast
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός
Σεισμός
Κίνηση τώρα
Σαν σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία
Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΑΞΙΔΙ
LIFESTYLE
MEDIA
ΥΓΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
TRENDS
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
AUTO
ΜΟΤΟ
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
ΖΩΔΙΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
STORIES
PODCASTS
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
BEAST
TRENDING
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
Newsbeast
New York Times: Τι κάνει η Ρωσία για να αρπάξει ουκρανικά εδάφη όσο προλαβαίνει
Το νέο «σιδηρούν παραπέτασμα» της Ευρώπης: Η βαλτική αμυντική γραμμή που θα προστατεύσει από μελλοντική ρωσική εισβολή
Ξεκίνησαν τα «πρώτα στάδια» κατάληψης της Γάζας – Πιο «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα για την ήττα της Χαμάς θέλει ο Νετανιάχου
Οι μεγαλύτερες δημοπρασίες Super Yacht των τελευταίων χρόνων – Θαλαμηγοί υπέρμετρης χλιδής στο σφυρί
ΡΟΗ
LIVE
2 ω. πριν
New York Times: Τι κάνει η Ρωσία για να αρπάξει ουκρανικά εδάφη όσο προλαβαίνει
2 ω. πριν
Το νέο «σιδηρούν παραπέτασμα» της Ευρώπης: Η βαλτική αμυντική γραμμή που θα προστατεύσει από μελλοντική ρωσική εισβολή
2 ω. πριν
Ξεκίνησαν τα «πρώτα στάδια» κατάληψης της Γάζας – Πιο «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα για την ήττα της Χαμάς θέλει ο Νετανιάχου
20·08·2025 20:23
Οι μεγαλύτερες δημοπρασίες Super Yacht των τελευταίων χρόνων – Θαλαμηγοί υπέρμετρης χλιδής στο σφυρί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20·08·2025 19:06
Νέο παράθυρο
Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο Βούλγαρος οδηγός του πολύνεκρου τροχαίου στην Εγνατία Οδό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20·08·2025 20:41
1
Νέο παράθυρο
Τραγωδία στον Πύργο: Μόνος έβαλε τέλος στη ζωή του ο 37χρονος που βρέθηκε νεκρός
ΚΟΣΜΟΣ
20·08·2025 19:01
6
Νέο παράθυρο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καμία αλλαγή στη στάση για τα F-35 – Ο νόμος CAATSA «μπλοκάρει» την Τουρκία λόγω των ρωσικών S-400
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2 ω. πριν
1
Νέο παράθυρο
Καταιγιστική η εθνική με «καυτό» Γιάννη Αντετοκούνμπο – Κέρδισε με 104 – 86 τη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις
ΚΟΣΜΟΣ
20·08·2025 14:11
26
Νέο παράθυρο
Η Λιθουανία υψώνει νέο «σιδηρούν παραπέτασμα» στα σύνορα με τη Ρωσία – Τριπλή γραμμή άμυνας με ναρκοπέδια, οχυρώσεις και παγιδευμένες γέφυρες
LIFESTYLE
20·08·2025 18:50
1
Νέο παράθυρο
Ο Ρούπερτ Μέρντοχ στη Σκιάθο με την υπερπολυτελή θαλαμηγό του
LIFESTYLE
20·08·2025 15:19
5
Νέο παράθυρο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο – Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ…
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 17:06
5
Νέο παράθυρο
Οριστικό deal του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας – Φοράει τα «ασπρόμαυρα» την 1η Γενάρη ο Ζαφείρης
ΚΟΣΜΟΣ
3 ω. πριν
6
Νέο παράθυρο
Μαθητές τα έβαλαν με τρανς συμμαθητή τους που πήγε στην τουαλέτα τους – Τιμωρήθηκαν με αποβολή για σεξουαλική παρενόχληση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20·08·2025 19:59
2
Νέο παράθυρο
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου στη Θεσσαλονίκη
ΥΓΕΙΑ
20·08·2025 20:03
2
Νέο παράθυρο
Πρέπει τελικά να βγάζουμε τα παπούτσια μέσα στο σπίτι; Οι ειδικοί απαντούν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20·08·2025 20:25
Νέο παράθυρο
Έρχεται το «Μαύρο Φεγγάρι» – Ένα σπάνιο φαινόμενο ιδανικό για αστροπαρατήρηση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 17:38
2
Νέο παράθυρο
Τι συμβολίζει το σήμα της Πάφου που βρίσκεται μια ανάσα από τον όμιλο του Champions League – Ποιος ήταν ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης
ΚΟΣΜΟΣ
20·08·2025 19:43
2
Νέο παράθυρο
Έρευνα στη Γαλλία για αυτοκόλλητα με το σύνθημα «Free Palestine» σε οχήματα Εβραίων τουριστών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
20·08·2025 14:30
4
Νέο παράθυρο
Διαφημίσεις που έχουν γράψει ιστορία – Ατάκες και τραγούδια από σποτάκια που λέμε ακόμα και σήμερα
Ροή
Ειδήσεων
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
ΚΟΣΜΟΣ
4 λ. πριν
Ιράν εναντίον Ευρώπης για το πυρηνικό πρόγραμμα – Αντίθετη σε κυρώσεις και παράταση προθεσμίας η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
15 λ. πριν
Δικαστήριο της Νέα Υόρκης είπε «όχι» στη δημοσιοποίηση των πρακτικών από την Επιτροπή Ενόρκων για την υπόθεση Επστάιν
ΚΟΣΜΟΣ
24 λ. πριν
Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου
LIFESTYLE
34 λ. πριν
Το «τέλος» του Μπάκιγχαμ: Η απόφαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ που προκαλεί ερωτήματα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
37 λ. πριν
«Καραμπόλα» Σίτι, Γιουνάιτεντ και Ολυμπιακού – 10 εκατ. σε Έλληνα για μεταγραφή
ΚΟΣΜΟΣ
43 λ. πριν
Δικαστής στο Τέξας απαγόρευσε να εφαρμοστεί ο νόμος που απαιτεί να αναρτηθούν οι Δέκα Εντολές σε όλα τα σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
1 ω. πριν
Έρευνες για τον εντοπισμό υποβρύχιων αλιέων στο Παλιούρι Χαλκιδικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 ω. πριν
Συνελήφθη 53χρονος που τραυμάτισε με τζετ σκι 11χρονο σε παραλία της Καβάλας
ΕΛΛΑΔΑ
1 ω. πριν
Αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τους φακέλους – Τα ποσά ενίσχυσης και πού ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες
LIFESTYLE
1 ω. πριν
Προκάλεσε Αυστραλιανή σταρ, φορώντας «μίνι φούστα-εσώρουχο» με λεπτομέρειες στρινγκ στην πρεμιέρα ταινίας
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
Το Λιμενικό έδιωξε τουρκικές μηχανότρατες από ελληνικά χωρικά ύδατα: Καρέ – καρέ η καταδίωξη
ΚΟΣΜΟΣ
2 ω. πριν
New York Times: Τι κάνει η Ρωσία για να αρπάξει ουκρανικά εδάφη όσο προλαβαίνει
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα
Φωτιά
Αμφιλοχία
Καιρός
Δικαστικό
ΕΛΛΑΔΑ
1 ω. πριν
Έρευνες για τον εντοπισμό υποβρύχιων αλιέων στο Παλιούρι Χαλκιδικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 ω. πριν
Συνελήφθη 53χρονος που τραυμάτισε με τζετ σκι 11χρονο σε παραλία της Καβάλας
ΕΛΛΑΔΑ
1 ω. πριν
Αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τους φακέλους – Τα ποσά ενίσχυσης και πού ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες
ΕΛΛΑΔΑ
2 ω. πριν
2
Το Λιμενικό έδιωξε τουρκικές μηχανότρατες από ελληνικά χωρικά ύδατα: Καρέ – καρέ η καταδίωξη
ΕΛΛΑΔΑ
20·08·2025 19:25
Εύβοια: Στο μικροσκόπιο των αρχών 6 ανήλικοι για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση πυρκαγιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20·08·2025 19:04
«Θρίλερ» στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Έφηβοι & Gaming: Ο Ρόλος του Ψυχολόγου
Διακοπές με παιδιά: Must-have για ατελείωτο παιχνίδι
Με το FREE2GO πάντα κερδίζεις – γιατί το καρτοκινητό σου μπορεί να σου δώσει περισσότερα
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν
Πόλεμος Ουκρανία - Ρωσία
Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
4 λ. πριν
Ιράν εναντίον Ευρώπης για το πυρηνικό πρόγραμμα – Αντίθετη σε κυρώσεις και παράταση προθεσμίας η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
15 λ. πριν
Δικαστήριο της Νέα Υόρκης είπε «όχι» στη δημοσιοποίηση των πρακτικών από την Επιτροπή Ενόρκων για την υπόθεση Επστάιν
ΚΟΣΜΟΣ
24 λ. πριν
Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου
ΚΟΣΜΟΣ
43 λ. πριν
1
Δικαστής στο Τέξας απαγόρευσε να εφαρμοστεί ο νόμος που απαιτεί να αναρτηθούν οι Δέκα Εντολές σε όλα τα σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
2 ω. πριν
2
Η απειλή του Ισλαμικού Κράτους παραμένει υψηλή – Αποτροπή της επιστροφής του ISIS στη Συρία ζητά η Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
20·08·2025 20:21
3
Ο υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Πολιτική
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ
Νίκος Ανδρουλάκης
Παρασκήνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20·08·2025 20:33
16
Ο ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο εξόδου από τα μνημόνια: Η χώρα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20·08·2025 19:26
2
Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι: Στην ατζέντα της συζήτησης Γάζα και διμερείς σχέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20·08·2025 17:57
38
Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών και αλλαγές στον ΠΚ: Τέλος η ατιμωρησία – Κανείς δεν μπορεί να παίζει με ζωές και περιουσίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20·08·2025 17:54
3
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του – Το θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών έθεσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20·08·2025 17:08
2
Τσουκαλάς: Έχουμε άλλη αντίληψη από τη λογική της κυβέρνησης που κρατάει χαμηλά το εισόδημα και αυξάνει την ακρίβεια
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οικονομία & Επιχειρήσεις
Κατώτατος Μισθός
Τουρισμός
Ενέργεια
Ακίνητα
Real estate
Φορολογικές Δηλώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20·08·2025 18:34
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20·08·2025 18:24
Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,06%, στα 194,25 εκατ. ευρώ ο τζίρος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20·08·2025 16:58
ΔΥΠΑ: Συνολικά 795.588 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20·08·2025 14:03
Η Ευρώπη πίνει μπύρα: Ρεκόρ παραγωγής, στροφή στις χωρίς αλκοόλ και σταθερή πρωταθλήτρια η Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20·08·2025 13:47
ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων, με οριακά αυξημένη απόδοση στο 1,74%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20·08·2025 12:57
ΤτΕ: Στα 7,6 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α΄ εξάμηνο 2025, μειωμένο σε σχέση με το 2024
Από τα ΙΕΚ στις… ΣΑΕΚ και το level up της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τουρισμός 365: Πώς η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να αποδώσει όλο τον χρόνο
45 χρόνια ΜΕΓΑ: Μια πορεία ελληνικής καινοτομίας, με σεβασμό στον καταναλωτή
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Sports
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Champions League
Μπάσκετ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 20:51
Με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Σαββίδη έρχεται ο Ζαφείρης – Πώς έγραψε ιστορία στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 19:57
Επική ανατροπή του Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη – Απέκλεισε τον Πανιώνιο και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 16:31
6
L’ Equipe: Η Τραμπζονσπόρ «κλέβει» τον Ρενάτο Σάντσες από τον Παναθηναϊκό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 14:08
21
Cosmote Telekom: Μετονομάζει το κλειστό του ΟΑΚΑ σε «Telekom Center Athens»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 11:22
Σενάριο επιστροφής Τσιμίκα στον Ολυμπιακό υποστηρίζει Βραζιλιάνος δημοσιογράφος – Ποιες είναι οι δυσκολίες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20·08·2025 10:25
«Το παστέλωσε νωρίς, γλυκό Παφίτικο παστελάκι»: Επική περιγραφή σπορτκάστερ στο γκολ της Πάφου εναντίον του Ερυθρού Αστέρα
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Lifestyle
LIFESTYLE
34 λ. πριν
Το «τέλος» του Μπάκιγχαμ: Η απόφαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ που προκαλεί ερωτήματα
LIFESTYLE
1 ω. πριν
Προκάλεσε Αυστραλιανή σταρ, φορώντας «μίνι φούστα-εσώρουχο» με λεπτομέρειες στρινγκ στην πρεμιέρα ταινίας
LIFESTYLE
2 ω. πριν
3
Πριγκίπισσα Ειρήνη: «Είναι σε κακή κατάσταση» – «Η βασίλισσα Σοφία είναι εξαντλημένη, κλαίει μέρα και νύχτα»
LIFESTYLE
3 ω. πριν
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο θανάτου του πατέρα του – Η εκπληκτική ομοιότητά τους
LIFESTYLE
20·08·2025 18:49
7
Τα μπικίνι γίνονται όλο και πιο μικροσκοπικά – Γιατί τα string μαγιό κατακτούν τις παραλίες
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ Lifestyle
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Health
Πρόληψη & Θεραπεία
Διατροφή
Ψυχολογία
Fitness
Υγιεινές Συνταγές
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
20·08·2025 09:36
Labubu: Πώς εξηγείται η μανία με τα κουκλάκια από εξελικτική σκοπιά
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
20·08·2025 08:31
Τελικά τι είναι καλύτερο: Μικρά και συχνά γεύματα ή το αντίστροφο;
ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
20·08·2025 07:30
1
Ιατρικό θαύμα: Κινέζοι γιατροί έσωσαν άνδρα που σχεδόν αποκεφαλίστηκε
Ουρολοιμώξεις και μυκητιάσεις: Πώς να απολαύσεις το καλοκαίρι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις
Στυτική Δυσλειτουργία: Τι φταίει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί φυσικά
Ρομποτική Χειρουργική: Η Επανάσταση στη Γυναικολογία και την Ογκολογία
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Δείτε όλες τις ειδήσεις με χρονολογική σειρά
Τηλεόραση
Ελληνικές σειρές
Ταινίες
Grand Hotel
Η γη της ελιάς
Survivor
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
20·08·2025 13:51
1
Η κορυφαία αθλητική εκπομπή του MEGA, «Super Μπάλα Live», επιστρέφει την Κυριακή 24 Αυγούστου
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
20·08·2025 10:18
Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα γίνει ο μουσικός διαγωνισμός
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
19·08·2025 15:36
«Grand Hotel»: Το who is who του Άρη Δανέζη
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
19·08·2025 11:29
Η νέα σειρά του Στίβεν Νάιτ έχει θέμα την αυτοκρατορία της οικογένειας Γκίνες
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18·08·2025 14:03
1
«Σέρρες»: Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς έρχεται στον ΑΝΤ1
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18·08·2025 13:05
3
Νίκος Ευαγγελάτος: H ανακοίνωση του MEGA για την πρεμιέρα του «Live News»
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Guide
Έξοδος
Σινεμά
Θέατρο
Μουσική
Πολιτισμός
ΜΟΥΣΙΚΗ
20·08·2025 16:39
Eurovision 2026: Στη Βιέννη ο διαγωνισμός με 23 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό
ΣΙΝΕΜΑ
20·08·2025 10:00
«Χειμωνιάτικο φως»: Το αριστούργημα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν που λάτρεψε και ο ίδιος περισσότερο απ’ όλα
ΜΟΥΣΙΚΗ
20·08·2025 09:00
Οι Barcelona Flamenco Ballet φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη φλογερή φλαμένκο «Κάρμεν»
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ Guide
Trends
Ομορφιά
Μόδα
Σπίτι
ΟΜΟΡΦΙΑ
20·08·2025 12:00
1
H τελευταία τάση στο μανικιούρ θέλει να κάνετε τατουάζ πάνω στα νύχια σας- Θα το τολμήσετε;
ΣΠΙΤΙ
20·08·2025 11:00
Σε αυτά τα σημεία του σπιτιού σας μειώνεται το άγχος (και μάλλον δεν το είχατε προσέξει)
ΜΟΔΑ
20·08·2025 10:00
Η μόδα είπε «όχι» στο σίδερο και ναι, τώρα τα τσαλακωμένα ρούχα έχουν στιλ
ΜΟΔΑ
20·08·2025 08:00
H Ευγενία Σαμαρά έχει βρει το nude lip combo που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ Trends
Travel
ΤΑΞΙΔΙ
20·08·2025 10:30
Γιατί το παρεξηγημένο Παλέρμο αξίζει την προσοχή σου
ΤΑΞΙΔΙ
20·08·2025 09:30
Αγκίστρι: Το απόλυτο ειδυλλιακό νησί μία ώρα από την Αθήνα
ΤΑΞΙΔΙ
19·08·2025 10:30
1
Στο Μανδράκι στη Νίσυρο θα καταλάβεις τι σημαίνει «χαλαρές διακοπές σε ελληνικό νησί»
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ Travel
Συνταγές
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
20·08·2025 10:00
1
Μπουκιές σπανακόπιτας με ανθότυρο
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
20·08·2025 08:07
1
Κοκκινιστό κοτόπουλο
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
19·08·2025 10:00
Κοτόπουλο στον φούρνο με ρύζι και λαχανικά
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Games
Mahjong Classic
Billiards Classic
Sudoku
Classic Solitaire
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ